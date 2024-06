LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Viele Tote nach Angriff auf Lager nahe Rote-Kreuz-Klinik in Rafah

Jerusalem/Gaza · Wieder kommen in einem Lager für vertriebene Palästinenser viele Menschen ums Leben – ganz in der Nähe eines Feldlazaretts des Roten Kreuzes. Und: Zum siebten Mal seit dem Angriff der islamistischen Hamas reist die Außenministerin am Montag, 24. Juni, nach Israel. Es soll auch wieder um eine Zweistaatenlösung gehen. Alle News im Blog.

21.06.2024 , 13:06 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)