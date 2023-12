LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Website des israelischen Militärs gehackt

Jerusalem/Gaza · Auf der Website von Israels Militär erschien am Mittwoch kurzzeitig ein Brief einer pro-palästinensischen Gruppe oder Person. Und: 153 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben sich in New York für eine Feuerpause eingesetzt. Israel kritisiert das Votum. Alle News im Blog.

14.12.2023 , 00:37 Uhr

(RP)