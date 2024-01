LIVE Nahostkonflikt im Newsblog USA starten neuen Angriff auf Stellung der Huthi im Jemen

Jerusalem/Gaza · In der Nacht haben US-Streitkräfte erneut eine Stellung der von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen attackiert. Deutschland will sich einem Bericht zufolge mit einem Kriegsschiff an einer neuen EU-Marinemission im Roten Meer beteiligen. Alle News im Blog.

13.01.2024 , 11:30 Uhr

(RP)