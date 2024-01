LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Mossad kündigt Jagd auf Hamas-Mitglieder an

Jerusalem/Gaza · David Barnea, Chef des Mossad, hat die Verfolgung sämtlicher Hamas-Mitglieder angekündigt, die in den Angriff am 7. Oktober verwickelt waren. Derweil schlägt der Tod von Saleh al-Aruri weltweit Wellen. Wer war eigentlich der Mann, der am Dienstagabend in Beirut getötet worden ist? Alle News im Blick.

03.01.2024 , 17:21 Uhr

(RP)