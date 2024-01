LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel will keine zivile Präsenz im Gazastreifen aufbauen

Jerusalem/Gaza · Nach dem Krieg will sich Israel im Gazastreifen die operative Handlungsfreiheit vorbehalten. Eine zivile israelische Präsenz soll es aber nicht geben. Wegen der angespannten Lage an der israelisch-libanesischen Grenze fordert das Auswärtige Amt deutsche Staatsangehörige auf, den Libanon so schnell wie möglich zu verlassen. Alle News im Blick.

04.01.2024 , 20:41 Uhr

(RP)