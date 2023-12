LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel gibt grundsätzlich grünes Licht für Hilfslieferungen über das Mittelmeer

Jerusalem/Gaza · Israel hat Zypern grundsätzlich grünes Licht für einen humanitären Hilfskorridor in den Gazastreifen über das Mittelmeer gegeben. Und: Eine Abordnung von WHO und Unicef berichtet, dass Palästinenser auf der Flucht vor israelischen Angriffen sich massenhaft in Krankenhäusern zusammendrängen. Alle News im Blog.

28.12.2023 , 05:05 Uhr

(RP)