LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Nach Tod eines iranischen Generals – Scharfe Drohungen an Israel

Jerusalem/Gaza · Ein iranischer General ist bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien getötet worden. Jetzt werden harsche Drohungen ausgesprochen. Und: Die deutsche Reederei Hapag Lloyd kündigt an, am Mittwoch über Fahrten durch das Rote Meer zu entscheiden. Alle News im Blog.

26.12.2023 , 12:19 Uhr

(RP)