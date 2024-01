LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Bisher etwa 9000 Terroristen in Gaza getötet

Jerusalem/Gaza · Laut der israelischen Armee wurden bisher etwa 9000 Terroristen in Gaza getötet. Und: Bei einer Massenkundgebung in Israel zum 100. Kriegstag haben etwa 120.000 Menschen auf das Schicksal der in Gaza festgehaltenen Geiseln aufmerksam gemacht. Alle News im Blog.

14.01.2024 , 09:18 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)