Nahostkonflikt Vereinte Nationen stoppen Lebensmittelverteilung in Rafah

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) kündigte im Kurznachrichtendienst X an, die Verteilung von Lebensmitteln in Rafah auszusetzen, ohne näher darauf einzugehen. Abeer Etefa vom UN-Welternährungsprogramm WFP teilte mit, auch ihre Organisation habe die Verteilung in Rafah eingestellt, nachdem deren Vorräte aufgebraucht waren. Das WFP setzte eine „begrenzte Verteilung“ von reduzierten Lebensmittelpaketen im zentralen Gazastreifen fort, aber „die Vorräte an Lebensmittelpaketen werden in den nächsten Tagen aufgebraucht sein“.