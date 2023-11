Laut den Vereinten Nationen Immer mehr Menschen fliehen in den Süden des Gazastreifens

Angesichts des zunehmenden Kampfgeschehens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza fliehen nach UN-Angaben immer mehr Menschen in den Süden des Palästinensergebiets – viele von ihnen zu Fuß. Am Dienstag seien etwa 15.000 Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen in Richtung Süden unterwegs gewesen, teilte das UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) am Mittwoch mit. Ein weiterer Anstieg des Flüchtlingsstroms war demnach am Mittwoch zu verzeichnen.