Leichen können nicht beerdigt werden und verwesen Krankenhaus ohne Sauerstoff – Lage in Gaza dramatisch

Die Vereinten Nationen warfen Israel zudem vor, ein Gebäude zur Unterbringung von UN-Mitarbeitern angegriffen zu haben. Der Angriff erfolgte demnach in der Nähe des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten. Dies sei ein weiterer Hinweis, dass kein Ort in Gaza sicher sei, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini. Man habe die Standort-Koordinaten des Gebäudes zweimal an alle Konfliktparteien übermittelt, darunter am Freitag. Ein israelischer Armeesprecher sagte am Montag, die Armee habe am Vortag „auf der Basis operativer Notwendigkeiten“ ein Ziel neben einem UN-Gebäude angegriffen.