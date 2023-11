Wegen Treibstoffmangel Kommunikationsnetze im Gazastreifen erneut zusammengebrochen

Die Situation im Gazastreifen ist katastrophal, seit Israel das Palästinensergebiet als Reaktion auf den Hamas-Angriff abgeriegelt und Ziele angegriffen hatte. Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Rund 1200 Menschen in Israel wurden nach israelischen Angaben getötet, zudem wurden 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.