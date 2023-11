Aufnahmen zeigen Panzer in der Nähe Kämpfe um weiteres Krankenhaus in Gaza ausgebrochen

Israel wirft der Hamas vor, Krankenhäuser für militärische Zwecke zu missbrauchen. Am Mittwoch drangen israelische Soldaten nach tagelangen Kämpfen auf das Gelände der Schifa-Klinik in der Stadt Gaza vor. Die Weltgesundheitsorganisation evakuierte am Sonntag von dort 31 Frühchen, die sich in kritischem Zustand befanden, in den Süden des Gazastreifens. Von dort sollten sie in ein Krankenhaus im benachbarten Ägypten gebracht werden. Vier weitere Babys seien in den zwei Tagen vor der Evakuierung gestorben, erklärte Mohamed Sakut, der Direktor der Krankenhäuser in Gaza.