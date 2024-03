Telefonat zwischen Biden und Netanjahu „Er muss, er muss, er muss mehr auf die Menschenleben achtgeben“

Wie das Weiße Haus mitteilte, führten die Spitzenpolitiker am Montag ein Telefonat. Zuletzt hat sich das Verhältnis zwischen den Verbündeten angesichts der wachsenden Kritik an der Kriegsführung Israels im Gazastreifen und der dramatischen humanitären Lage in dem palästinensischen Territorium eingetrübt. Viele Palästinenser, insbesondere die Zivilbevölkerung im Norden des Gebiets, leiden nach Angaben von Hilfsgruppen Hunger.