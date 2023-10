Mit Aufschrift „Never Again“ Israels UN-Botschafter tritt mit gelbem Stern auf

„Von diesem Tag an werde ich Sie jedes Mal, dass Sie mich ansehen, daran erinnern, was es heißt, angesichts des Bösen zu schweigen“, sagte Israels UN-Botschafter bei einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York. Dann erhob sich Gilad Erdan von seinem Stuhl und heftete sich einen gelben Stern an sein Sakko. Seine Mitarbeiter hinter ihm taten es ihm am Montag (Ortszeit) gleich und steckten sich ebenfalls gelbe Davidsterne mit der Aufschrift „Never Again“ („Nie Wieder“) an die Brust. Diese erinnern an jene gelben Sterne, die während der Nazi-Diktatur jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern als Zeichen ihrer völligen Entrechtung aufgezwungen wurden, ein Symbol für den Holocaust, in dem sechs Millionen Juden ermordet wurden.