Laut Israels Verteidigungsminister Israelische Truppen „im Herzen der Stadt Gaza“

Hunderte Kämpfer der Hamas waren am 7. Oktober aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen und hatten beim Angriff auf mehrere Ortschaften und ein Musikfestival Gräueltaten an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Bei dem schlimmsten Angriff in der Geschichte des Landes wurden israelischen Angaben zufolge etwa 1400 Menschen getötet. Zudem verschleppten die Hamas-Kämpfer mehr als 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen, darunter zahlreiche Ausländer.