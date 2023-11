Nach umstrittenem Angriff Israelische Armee meldet Leichenfund in Krankenhausnähe

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in einem Nachbargebäude des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen entdeckt. Die tote Frau sei nach Israel gebracht und identifiziert worden, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Die Frau sei am 7. Oktober bei dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel aus dem Grenzort Beeri entführt worden. In dem Gebäude seien auch Waffen wie Maschinenpistolen vom Typ Kalaschnikow und Panzerfäuste gefunden worden. Unabhängige Berichte zu dem Vorgang fehlen bislang.