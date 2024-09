Mindestens acht Tote Israelische Armee greift Hisbollah-Mitglied in Beirut an

Am Freitag teilte das israelische Militär mit, die Hisbollah habe in drei Angriffswellen 140 Raketen auf Ziele entlang der Grenze zum Libanon abgefeuert. Einige der Geschosse seien abgefangen worden, andere in freiem Feld eingeschlagen. Trümmerteile hätten Waldbrände ausgelöst. Ob auch Raketen ihre Ziele getroffen und Schaden angerichtet haben, sagten die Streitkräfte nicht. Berichte über Verletzte in Israel gab es nicht.