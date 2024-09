Nahostkonflikt Israelische Soldaten sollen leblose Körper von Dächern gestoßen haben

Israelische Soldaten haben bei einem Militäreinsatz im besetzten Westjordanland drei offenbar leblose Körper von Dächern gestoßen. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AP beobachtete die Szene. Sichtbar war sie zudem in Videoaufnahmen, in deren Besitz die AP gelangte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Stadt Kabatija. Drei Soldaten sollen daran beteiligt gewesen sein.