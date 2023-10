Truppen jetzt auf beiden Seiten von Gaza-Stadt Israelische Soldaten dringen tiefer in Norden von Gazastreifen vor

Israelische Truppen schienen aus dem Norden kommend tiefer in den Gazastreifen vorzudringen. Das Militär veröffentlichte am Montag Videoaufnahmen, auf denen zu sehen war, wie sich gepanzerte Fahrzeuge zwischen Gebäuden bewegen. Zu erkennen war auch, wie Soldaten Stellungen in Häusern beziehen. Hagari teilte mit, zusätzliche Infanterie-, Panzer- und Artillerieeinheiten seien in den Gazastreifen vorgedrungen. Der Einsatz werde weiter ausgeweitet und verstärkt. Israel hat seinen Einsatz bislang nicht als umfassende Invasion bezeichnet.