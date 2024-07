Noch 120 Geiseln in der Gewalt von Terrorgruppen Israel kündigt Wiederaufnahme der Geiselverhandlungen an

Ein israelisches Team soll am Donnerstag an den Verhandlungstisch über die Freilassung der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zurückkehren. Das ordnete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an, wie sein Büro am späten Sonntagabend mitteilte. Netanjahu selbst reist am Montag in die USA, wo er unter anderem mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen wird.