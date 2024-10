Iran, Israel und ihre Verbündeten Die Positionen und Allianzen in Nahost im Überblick

Die Supermacht ist als wichtigster Partner Israels mit starken Marine- und Luftwaffenverbänden im Nahen Osten präsent. Rund 10.000 US-Soldaten sind allein auf dem Stützpunkt Al Udeid in Katar stationiert, der größten US-Basis in der Region. Von dort aus können die Amerikaner iranische Raketen und Drohnen abfangen. Auch Flugzeuge auf einem US-Stützpunkt in der Türkei könnten eingreifen. Dagegen haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den Amerikanern die Nutzung des Stützpunkts Al Dhafra für Einsätze gegen den Iran und dessen Verbündete untersagt. Washington hat zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region beordert. Der politische Einfluss der USA auf Israel hat allerdings stark abgenommen. So fordert Amerika seit Ende Mai eine Feuerpause in Gaza, wird vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aber ignoriert.