Nahostkonflikt Israel siegt sich zu Tode

Denn auf dem Höhepunkt seines Triumphes müsste er eigentlich die Hand zu den gemäßigten Palästinensern ausstrecken, Möglichkeiten einer internationalen Friedenstruppe für Gaza sondieren und eine Option für einen unabhängigen Staat in der Westbank prüfen. Er könnte das Angebot etwa des jordanischen Außenministers Ayman Safadi testen, der Israel erst gerade bei der UN-Vollversammlung in New York den Frieden seiner arabischen Nachbarn versprochen hat, wenn das Land sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Da wären sicher viele Klippen zu überwinden. Es wäre aber ein politischer Plan, der durch die militärischen Erfolge möglich würde, zumal auch der Todfeind Iran gedemütigt ist und isoliert werden könnte. Jetzt ist Israel wegen seines Krieges in Gaza in der Weltgemeinschaft isoliert. Sollte es die Chance nicht ergreifen, diese Lage umzukehren, nützen auf die längere Frist auch die Siege in Gaza und Libanon nur wenig.