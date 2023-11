„Wir brauchen diesen Deal“ Tage der Anspannung

Die Gespräche zogen sich hin. Der katarische Unterhändler Khulaifi feilte mit den Konfliktparteien an einem Plan, der „Verpflichtungen für beide Seiten an jedem Tag“ der Feuerpause festschrieb, wie Khulaifi in CNN sagte. Dazu gehörten die Namenslisten der Geiseln, doch die Hamas wandte ein, dass einige Geiseln in der Gewalt von Splittergruppen an unterschiedlichen Orten in Gaza festgehalten würden und deshalb ohne vorherige Feuerpause keine Namenslisten aufgestellt werden könnten. Israel betrachtete dies als Ausrede. Erst nach neuem Druck der Kataris sagte die Palästinensergruppe zu, die Namenslisten zu besorgen.