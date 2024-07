Nach Angriff auf Golanhöhen Israelische Luftwaffe greift Ziele der Hisbollah im Libanon an

Zuvor waren am Abend bei einem Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet worden. Eine Rakete iranischer Bauart schlug dort auf einem belebten Fußballplatz ein. Israel macht die Hisbollah für den Angriff verantwortlich. In einer Erklärung der Schiiten-Miliz hieß es indes, man habe mit dem Vorfall nichts zu tun. UN-Vertreter riefen beide Parteien nachdrücklich zu „größtmöglicher Zurückhaltung“ auf. Auch die USA und die EU verurteilten den Angriff und warnten vor einer Eskalation der Gewalt in der Region.