Nach Raketenbeschuss Israel beschießt Abschussrampen im Gazastreifen

Gespräche in Kairo über eine vorübergehende Waffenruhe im Gazastreifen führten zunächst weiter zu keinem Erfolg. Am Donnerstag verließen Teilnehmer der Hamas und Katars, das als Vermittler fungiert, die ägyptische Hauptstadt Kairo, wie es aus Sicherheitskreisen am Flughafen hieß. Einige Stunden zuvor seien auch Vertreter der USA aus Ägypten abgereist.

Auslöser des Krieges war ein Massaker, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen am 7. Oktober in Israel verübt hatten.