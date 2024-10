Eskalation im Nahostkonflikt Warnung aus den USA – Iran bereitet Angriff auf Israel vor

Das israelische Militär erklärte, seine Bodenangriffe zielten auf Hisbollah-Hochburgen entlang der Grenze, die Israel bedrohten, und seien kein Krieg gegen die libanesische Bevölkerung. „Die Hisbollah hat libanesische Dörfer, die an israelische Dörfer angrenzen, in Militärbasen verwandelt, die für einen Angriff auf Israel bereit sind“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Bewohner im Südlibanon flohen vor den israelischen Angriffen, sagten Anwohner gegenüber Reuters. Mindestens 600 Menschen suchten Zuflucht in einem Kloster an der südlibanesischen Grenze, nachdem ihr christliches Dorf Ain Ebl eine Warnung des israelischen Militärs erhalten hatte, wie Anwohner gegenüber Reuters erklärten.