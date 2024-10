Nahostkonflikt eskaliert Iran greift Israel mit 180 Raketen an

Am Dienstagmorgen hatte Israel mit einer neuen Bodenoffensive im Süden Libanons begonnen, um die Hisbollah aus dem Grenzgebiet zu verdrängen. Begleitet von Luftangriffen unternahmen israelische Einheiten nach Angaben der Armee kleinere Vorstöße in das Nachbarland. Ziel sei es, die Hisbollah hinter den Litani-Fluss 30 Kilometer nördlich der Grenze zurückzudrängen. Damit will die israelische Regierung zehntausenden Bewohnern des israelischen Grenzgebietes, die von den Raketen der Hisbollah in den vergangenen Monaten vertrieben wurden, die Rückkehr ermöglichen.