Nahostkonflikt eskaliert Iran greift Israel erneut mit rund 180 Raketen an

Der Iran hat Israel mit Raketen angegriffen und droht mit einem noch massiveren Beschuss. Rund 180 Raketen wurden laut Armeeangeben am Dienstagabend am Himmel über Israel gesichtet. Manche schlugen ein und explodierten, andere wurden abgefangen. Die iranische Revolutionsgarde erklärten den Angriff zur Vergeltung für die Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanijeh und Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah durch Israel. Teheran erklärte den Angriff nach etwa einer Stunde für beendet. Mindestens ein Mensch ist getötet worden, zwei weitere wurden leicht verletzt. Im besetzten Westjordanland sei ein Palästinenser in Jericho durch herabfallende Raketenteile getötet worden, teilte der örtliche Gouverneur am Dienstag mit. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom meldete zwei leicht Verletzte im Raum Tel Aviv.