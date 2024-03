Welternährungsprogramm schlägt Alarm Praktisch alle Menschen im Gazastreifen hungern

Das Welternährungsprogramm rechnet mit einer Hungersnot im nördlichen Gazastreifen, wo schätzungsweise 70 Prozent der Bevölkerung von katastrophalem Hunger bedroht sind. Die UN-Organisation veröffentlichte am Montag einen Bericht, in dem das Ausmaß von Hungerkrisen bewertet wird. Darin hieß es, praktisch alle Menschen im Gazastreifen hätten Probleme, ausreichend Nahrung zu bekommen. In einem System, in dem das Ausmaß von Hunger in Phasen klassifiziert wird, befänden sich etwa 210.000 Menschen im nördlichen Gazastreifen in Phase 5. Diese stehe für katastrophalen Hunger.