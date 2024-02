Nahostkonflikt Huthis drohen mit weiterer Eskalation

Unter Führung der USA wurden zuletzt Huthi-Stellungen angegriffen. Dennoch ist die Gruppe weiterhin in der Lage Attacken zu verüben, wie sie am Donnerstag deutlich machte. Das Zentralkommando des US-Militärs teilte mit, in der Region seien sechs Drohnen abgefangen worden. Ein unter der Flagge Palaus fahrender Frachter sei zudem angegriffen worden. Das Schiff geriet in Brand. Es war von Thailand nach Ägypten unterwegs gewesen und hatte Nachrichten ausgesandt, in denen es hieß: „Syrische Besatzung an Bord“ - offenbar ein Versuch, Beschuss durch die Huthi zu entgehen. Laut einer europäischen Marineeinheit in der Region wurde ein Besatzungsmitglied des Frachters verletzt. Das Schiff konnte aber weiterfahren.