Steckt der Iran dahinter? Huthi-Rebellen haben Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben ballistische Raketen auf Israel abgefeuert und Drohnen in Richtung des Landes geschickt. In einer Videobotschaft am Dienstag hieß es, es handele sich um die dritte derartige Operation. Die Huthis drohten damit, weitere Angriff zu starten, „bis die israelische Aggression aufhört“. Die Erklärungen bringen den Iran als Hauptsponsor der Huthis noch näher an den Gaza-Krieg zwischen der extremistischen Hamas und Israel heran.