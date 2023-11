Beschuss im Grenzgebiet von Israel und Libanon Hisbollah meldet Angriffe auf israelische Einheiten

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigener Darstellung am Mittwoch Angriffe auf israelische Infanterieeinheiten verübt und dabei zwei Soldaten verletzt. Die beiden Angriffe richteten sich demnach gegen Truppen in den Gebieten Schomera und Dowew. Das israelische Militär bestätigte die Zahl der Verletzten nicht unmittelbar. Nach den Angriffen meldeten die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA und ein Journalist der Nachrichtenagentur AP im Südlibanon schweren Beschuss in mehreren Gebieten entlang der Grenze zu Israel.