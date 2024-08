Krieg in Nahost Hisbollah startet mindestens 30 Raketen Richtung Israel

Die israelische Armee erklärte, sie habe „im Laufe des Tages mehrere militärische Einrichtungen der Hisbollah in der Gegend von Adaisseh“ angegriffen, die an Tajbeh angrenzt. Zuvor hatte sie erklärt, sie habe „eine Terrorzelle der Hisbollah in der Region Tajbeh“ und „eine militärische Struktur in der Region Derdghaija“ getroffen. „Nach dem Schlag wurden Sekundärexplosionen identifiziert, die auf das Vorhandensein von Waffen innerhalb der Struktur hinweisen“, fügte die Armee hinzu.