Weißes Haus „Kontinuierlicher Fluss“ von Hilfe nach Gaza vereinbart

Die UN-Behörde für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) erklärte, der Konvoi vom Samstag habe nur etwa vier Prozent der vor dem Krieg üblichen Durchschnittsmenge an Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht. Dies sei nur „ein Bruchteil dessen, was nach 13 Tagen vollständiger Abriegelung (des Gebiets) nötig“ sei. Pro Tag müssten 100 Lastwagen in den Gazastreifen fahren, forderte Ocha. Den Palästinensern, die in von den UN betriebenen Schulen und Zeltlagern Zuflucht gesucht hätten, gingen die Nahrungsmittel aus. Zudem mangele es an sauberem Wasser. Fälle von Windpocken, Durchfallerkrankungen und Krätze häuften sich, berichtete Ocha. Israels Militär erklärte indes, die humanitäre Lage vor Ort sei „unter Kontrolle“.