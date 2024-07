Nahostkonflikt Hamas melden positive Reaktionen auf Änderungswünsche

Die Hamas teilte am Freitag mit, sie lehne Pläne ab, ausländische Truppen in den Gazastreifen zu bringen. Die Verwaltung des Gazastreifens sei eine rein palästinensische Angelegenheit. Die USA erklärten in der Vergangenheit, dass Länder wie Saudi-Arabien, Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei einen Beitrag für den Gazastreifen leisten könnten.