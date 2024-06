Israel setzt Angriffe fort Hamas dringt auf dauerhafte Waffenruhe

Die Hamas hatte ihre Antwort auf den Ende Mai von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Vorschlag für eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln am Dienstag an Katar und Ägypten übermittelt. Blinken äußerte am Mittwoch auf der letzten Etappe seiner Nahost-Reise in Katar Hoffnung auf eine Einigung. Letztlich liege es an der Hamas, ob es zu einer Waffenruhe komme, sagte er. Einige von der Hamas geforderte Änderungen an dem vorliegenden Entwurf für ein Abkommen seien „machbar, andere nicht“. Er glaube, dass die Kluft überwunden werden könne, sagte der US-Außenminister.