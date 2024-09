Nahostkonflikt Großbritannien stoppt Export bestimmter Waffen nach Israel

Großbritannien schränkt wegen des Gaza-Kriegs den Verkauf von Waffen an Israel ein. Die Regierung in London setzte 30 der aktuell rund 350 Lizenzen für den Rüstungsexport aus, wie Außenminister David Lammy im Parlament in London sagte. Es gebe ein großes Risiko, dass die Waffen dazu genutzt werden könnten, „einen schweren Verstoß internationalen Menschenrechts zu erleichtern“. Medienberichten zufolge sind auch Kampfjet- und Drohnenteile betroffen.