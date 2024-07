Iran, Deutschland, Türkei, Israel und mehr Geteilte Reaktionen nach Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija in Teheran

Für den Hamas-Anführer Ismail Hanijeh soll am Donnerstag eine Trauerfeier in der iranischen Hauptstadt stattfinden. Anschließend soll der Leichnam zum Begräbnis in Katars Hauptstadt Doha überführt werden, wie die radikal-islamische Palästinenser-Organisation mitteilt. Hanijeh war das Gesicht der internationalen Diplomatie der Hamas, lebte in Katar und hatte in Teheran an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian teilgenommen.