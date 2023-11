Geisel-Deal in Nahost Licht am Ende des Tunnels?

Unter ihnen ist der 33-jährige Or Levy, Vater eines zweijährigen Sohnes. Am 7. Oktober hatte Levy mit seiner Frau Einav das Nova-Festival im Süden besucht, das die Hamas an jenem Tag überfiel. Einav wurde ermordet, Or Levy entführt. Sein Bruder Michael Levy, 40, ist derzeit zusammen mit anderen Geisel-Angehörigen in Rom, um dort mit Politiker zu treffen und um Unterstützung für die Befreiung der Entführten zu werben. „Das ist kein einfacher Tag für mich“, gesteht er am Telefon. „Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freue ich mich über jede einzelne Geisel, die befreit wird. Wenn wirklich Kinder und Mütter freikommen, macht mich das als Vater sehr glücklich. Auf der anderen Seite will ich natürlich, dass mein Bruder und die anderen auch befreit werden. Ich versuche, mich auf die Hoffnung zu konzentrieren, dass das hier nur der Anfang ist.“