Geiselabkommen von Israel und der Hamas Über den Preis der Freiheit

Kfir Bibas ist zehn Monate alt. Fast ein Fünftel seines kurzen Lebens hat er in Gefangenschaft in Gaza verbracht, vielleicht ohne Sonnenlicht in einem Terroristen-Tunnel. Wie viel darf, wie viel muss eine Gesellschaft bezahlen, um Kfir und die anderen Kinder aus den Händen der Hamas zu befreien?