Aussage von Israels Verteidigungsminister Palästinenser werden Gazastreifen „in Zukunft regieren“

Der Gazastreifen wird nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant nach dem Ende des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas von Palästinensern regiert werden. „Palästinenser leben im Gazastreifen und daher werden Palästinenser ihn in Zukunft regieren“, sagte Gallant am Montag bei einer Pressekonferenz. „Die künftige Regierung in Gaza muss aus dem Gazastreifen hervorgehen“, sagte er.