Nahostkonflikt eskaliert Iran greift Israel mit rund 200 Raketen an - landesweit Luftalarm

Schon am Nachmittag hatte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag in Washington mitgeteilt, dass es „Hinweise darauf gebe, dass sich der Iran darauf vorbereitet, in Kürze einen ballistischen Raketenangriff gegen Israel zu starten“. Ein solcher direkter Angriff auf Israel werde „schwerwiegende Folgen für den Iran haben“. Die USA unterstützten „aktiv die Vorbereitungen zur Verteidigung, um Israel für diesen Angriff zu wappnen“, sagte der Beamte weiter.