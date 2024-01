Israelische Armee Erstmals kämpfen Frauen im Gazastreifen

Mit ihrem Sturmgewehr rennt Marom durch die Wüste an der Grenze zwischen Israel und Ägypten. An diesem Tag ist es nur Training, doch bis vor Kurzem kämpfte die 21-Jährige im Gazastreifen. Es war das erste Mal, dass Soldatinnen an einem Kampfeinsatz in dem Palästinensergebiet beteiligt waren – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von Frauen in der israelischen Armee.