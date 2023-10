Saudi-Arabien rät zur Ausreise Erneut Gewalt an israelisch-libanesischer Grenze

Neun Geschosse hatten demnach libanesisches Gebiet in Richtung Israel überflogen und Raketenalarm in Nordisrael ausgelöst. Am Dienstag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben vier Angreifer aus dem Libanon getötet, die versucht hätten, über die Grenze nach Israel einzudringen. Seit dem Großangriff der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas gab es auch im israelisch-libanesischen Grenzgebiet wiederholt Angriffe.