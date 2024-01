Anklage in Den Haag Erdogan unterstützt Südafrikas Völkermordklage gegen Israel

Südafrika hat neben dem in der Klage erhobenen Vorwurf des Genozids an den Palästinensern das Gericht aufgefordert, ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen anzuordnen. Israel wies die Vorwürfe zurück und forderte das Gericht auf, den Fall zu verwerfen. Erdogan sagte Ramaphosa, die Türkei werde sich dafür einsetzen, dass der Fall im Einklang mit dem Völkerrecht abgeschlossen werde und Israel „die Strafe erhält, die es verdient“, wie es in einer Mitteilung aus Ankara hieß.