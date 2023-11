Krieg in Gaza Hamas nennt offenbar neue Forderungen für Geisel-Freilassung

Der WHO zufolge flohen am Samstag rund 2500 Binnenflüchtlinge, die in dem Krankenhauskomplex Schutz gesucht hatten, sowie Mitarbeiter und mobile Patienten nach einem Evakuierungsaufruf des israelischen Militärs in den Süden des Gazastreifens. Nun befänden sich in der Klinik noch etwa 25 Mitarbeiter und 291 Patienten, darunter 32 Babys in „extrem kritischem Zustand“.