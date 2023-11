Arabischsprachige Religionsgemeinschaft Drusen in Israel fordern mehr rechtlichen Schutz

Der geistliche Führer der drusischen Minderheit in Israel, Scheich Mowafak Tarif, fordert mehr rechtlichen Schutz für seine Volksgruppe. Eine funktionierende Partnerschaft sei angesichts des Nahost-Krieges umso wichtiger, schrieb er laut einem Bericht der „Times of Israel“ (Montag) an Regierung und Parlament.