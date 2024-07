Nach Tod von zwölf Kindern Drusen im Golan fordern Frieden statt Vergeltung

Am Samstag war eine Rakete aus dem Libanon in ein Fußballfeld in Majdal Schams eingeschlagen. Zwölf Kinder und Jugendliche starben bei dem Angriff, 19 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Sowohl der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch Verteidigungsminister Joav Gallant kündigten eine harte israelische Reaktion auf den Angriff an.