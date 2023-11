Mehrere Personen seien getötet und verletzt worden Berichte über Schäden an Krankenhäusern im Gazastreifen

Nach Darstellung des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums sollen bei einem israelischen Luftangriff auch drei weitere Krankenhäuser in der Stadt Gaza beschädigt worden sein. Ministeriumssprecher Medhat Abbas zeigte am Montag Bilder von mutmaßlich bei dem Angriff beschädigten Räumen und Geräten der psychiatrischen Klinik. Unabhängig konnte deren Echtheit zunächst nicht überprüft werden. Weitere Schäden soll es nach Hamas-Darstellung an der Augenklinik und dem Rantisi-Kinderkrankenhaus gegeben haben. Alle drei Kliniken seien aber noch in Betrieb, sagte der Sprecher. Acht Menschen seien bei dem Angriff ums Leben gekommen.